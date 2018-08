L'autoroute Gardiner est maintenant rouverte.

Les services d'urgence ont été appelés sur un chantier de construction près de l'intersection dans le secteur de la rue Bathurst et du boulevard Lake Shore Ouest vers 6 h 32 jeudi matin.

Les pompiers ont d'abord tenté de prendre contact avec la femme, afin de déterminer comment la faire descendre en toute sécurité. Une équipe de négociation a également été dépêchée sur place.

Les policiers ont craint pour sa sécurité, puisque la grue dans laquelle elle se trouvait était par-dessus l'autoroute Gardiner. Celle-ci est aussi située au sommet d'un immeuble de neuf étages en construction.

Il s'agit du 2ème incident du genre au cours des 16 derniers mois Photo : Radio-Canada

La façon dont la femme a escaladé la grue n’est pas claire et la raison pour laquelle elle s'est retrouvée là non plus. Mais selon la police, elle n'avait ni harnais ni équipement de protection lorsque les pompiers l'ont trouvée.

Ce n'est pas la première fois qu'une personne se retrouve piégée sur une grue dans la Ville Reine. L'an dernier une femme montée au sommet d'une grue, à plus de 30 m dans les airs, avait été secourue par un pompier.