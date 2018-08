Un texte de Brigitte Marcoux

Joint au téléphone, le président de l’Association libérale de Brome-Missisquoi, Hardy Craft, affirme pour sa part avoir eu la confirmation de la réintégration du député Paradis en fin d'après-midi mercredi.

Je ne comprends toujours pas pourquoi ç'a été aussi long de prendre cette décision, mais là, c'est fait et Pierre Paradis est toujours un libéral. Hardy Craft, président de l'Association libérale de Brome-Missisquoi

Les sources de Radio-Canada affirment que M. Paradis ne sera pas candidat aux élections, mais selon Hardy Craft, Pierre Paradis envisage bel et bien de se présenter mais se demande s'il a la santé pour faire campagne.

Selon M. Craft, on pourrait avoir une déclaration d'ici la fin de la semaine quant à son avenir politique. Rappelons qu'il y a un plus d'un an, Pierre Paradis avait été hospitalisé en raison d'une commotion cérébrale subie après un accident d'équitation.

Il avait été démis de ses fonctions de ministre de l'Agriculture et exclu du caucus libéral quelques jours plus tard parce qu'il faisait l'objet d'une enquête policière au sujet d'allégations selon lesquelles il avait posé un « geste déplacé » de nature sexuelle auprès d'une ex-employée.

À la suite de l'enquête concernant ces allégations, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) avait annoncé qu'aucune accusation ne serait déposée contre le député de Brome-Missisquoi.

En juin dernier, le député de Brome-Missisquoi, Pierre Paradis, a une fois de plus fait la manchette.

Cette fois il avait été critiqué pour une « utilisation inadéquate des fonds publics » relativement au remboursement de ses frais d'hébergement à Québec.

La commissaire à l'éthique et à la déontologie, Ariane Mignolet, avait alors recommandé une pénalité de plus de 24 000 $.