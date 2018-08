On peut s'attendre à une compétition féroce sur la glace puisque 54 joueurs participent au camp d'entraînement. Un total de 54 joueurs aspirent à faire partie de l'équipe sherbrookoise.

« L'école commence la semaine prochaine pour ces jeunes alors il faudra prendre des décisions rapides à savoir si on les garde dans l'équipe ou non. Je vous dirais qu'on dispose de 10 jours pour former notre équipe », explique Jocelyn Thibault, directeur général du Phoenix.

Le personnel entraîneur tentera de mettre la main sur de bons joueurs qui pourront propulser l'équipe vers des victoires tout au long de la saison 2018-2019. Rappelons que quelques joueurs prendront la route de camps professionnels au cours des prochaines semaines. Thomas Grégoire et Luke Green, deux défenseurs pourraient ne pas revenir.

« On leur souhaite la meilleure des chances. Remplacer un joueur comme Thomas Grégoire ce n'est pas facile, mais on va rechercher des qualités offensives chez nos prétendants pour bien outiller l'équipe » , ajoute Jocelyn Thibault.

Dimanche, un premier match hors-concours à domicile sera disputé. Le Phoenix reçoit les Voltigeurs de Drummondville à compter de 15 h.