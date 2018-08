C’est une tâche monumentale pour organiser cela, et nous devons bien la faire , souligne Martin Gaudet, chef adjoint du service policier de Fredericton.

Les agents Robb Costello, 45 ans, et Sara Burns, 43 ans, sont deux des quatre personnes qui ont été abattues vendredi dernier.

Nous allons célébrer leur vie avec dignité, amour et respect , affirme Martin Gaudet.

La chef du service policier, Leanne Fitch, prépare le discours qu’elle va prononcer durant les funérailles, indique M. Gaudet.

Rob Costello, marié et père de quatre enfants, comptait 20 ans d’expérience dans la force policière. Sara Burns, aussi mariée et mère de trois enfants, comptait deux ans d’expérience comme agente et deux ans comme auxiliaire.

Les policiers de Fredericton sont en deuil, mais cette tragédie les rapproche les uns des autres, explique Martin Gaudet.

Il dit que la Force policière a connu des difficultés ces dernières années, mais qu’il s’agit de bien peu de choses comparativement à ce qu’elle va vivre ces prochains mois. Mais il ajoute que les policiers ont la force de surmonter cette épreuve ensemble.

Le chef adjoint de la Force policière de Fredericton, Martin Gaudet, a donné mercredi un aperçu des funérailles régimentaires de ses deux collègues. Photo : CBC/Catherine Harrop

Les victimes civiles de la fusillade sont Donnie Robichaud, 42 ans, et Bobbie Lee Wright, 32 ans. Les policiers ne dévoilent pas plus de détails sur leur enquête pour le moment.

Quatre accusations de meurtre prémédité pèsent sur le présumé tireur Matthew Vincent Raymond, 48 ans. Il doit comparaître en cour le 27 août.

Diffusions en direct pour le public

Les funérailles seront célébrées à compter de 13 h, dans le centre Aitken de l’Université du Nouveau-Brunswick. Cet aréna ne peut accueillir qu’environ 4300 personnes. La cérémonie sera donc fermée au public. Seuls les proches des deux policiers, leurs collègues et d’autres premiers répondants pourront y assister.

Les préparatifs vont bon train au centre Aitken pour les funérailles régimentaires des agents Sara Burns et Robb Costello. Photo : CBC/Catherine Harrop

Les gens pourront toutefois se rassembler pour assister à une retransmission en direct, au centre Grant Harvey ou à l’église Hope City. Cette dernière était autrefois connue sous le nom d’église Sunset, indique M. Gaudet.

Le public pourra aussi assister à la procession, qui commencera à l’école Fredericton High à midi. Certaines rues de la ville seront fermées pour cela dès 11 h.

Les gens peuvent rendre un dernier hommage aux agents Burns et Costello. Les dépouilles seront au palais des congrès de Fredericton, jeudi. Les heures de visite sont de 14 h à 16 h et de 18 h à 21 h. La prise de photographie ou d’enregistrement vidéo sera interdite.

Les gens peuvent aussi écrire des condoléances dans des livres qui seront au palais des congrès, jeudi, durant les heures de visite. Les livres seront aussi à la disposition du public à l’hôtel de ville, vendredi, de 10 h à 19 h 30. Ils seront ensuite remis aux familles des deux policiers.

Appui remarquable du public

Martin Gaudet qualifie de remarquable l’appui du public aux policiers de Fredericton.

Un monument improvisé à l’entrée du poste de police regorge de fleurs, de cartes, de ballons et de peluches. Des milliers de personnes ont lancé des messages d’appui sur les réseaux sociaux avec le mot-clé #FrederictonStrong.

Des milliers de personnes ont écrit des messages d'appui sur des drapeaux à l'extérieur des bureaux de la Force policière de Fredericton. Photo : CBC/Catherine Harrop

Chacun fait son deuil à sa manière, explique Martin Gaudet. Il trouve lui-même du réconfort et des forces en lisant les lettres et les courriels d’appui rédigés par des collègues de l’ensemble du pays.

Les agents Costello et Burns ont été tués tandis qu’ils répondaient au signalement de coups de feu à un complexe d’appartements de la promenade Brookside, le matin du 10 août. Ils ont été abattus au moment où ils s’approchaient des corps de M. Robichaud et de Mme Wright.

D'après un reportage de Bobbi-Jean MacKinnon