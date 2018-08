« Il s'agit d'une liste de délinquants dont tout indique qu'ils ont trouvé refuge au Pérou après avoir été mêlés à la tentative d'assassinat contre le président Nicolas Maduro et les hautes autorités », a annoncé le ministre des Affaires étrangères vénézuélien, Jorge Arreaza, mercredi, lors d'une allocution.



Selon le ministre, les hommes qui ont fui au Pérou sont José Yaguas Monje et Alberto Escalona, complices présumés de l'attaque aux drones chargés d'explosif survenue lors d'une parade militaire à Caracas et dont le chef d'État socialiste dit avoir été la cible.



« Les services de renseignement indiquent qu'ils se trouvent au Pérou et nous avons sollicité la collaboration de Lima », a précisé M. Arreaza.



Le ministère des Affaires étrangères du Pérou a indiqué sur son compte Twitter que la liste remise à l'ambassade à Caracas avait été transmise au ministère de l'Intérieur « pour la localisation éventuelle des citoyens vénézuéliens cités, au cas où ils auraient été autorisés à entrer au Pérou ».

Accusations contre la Colombie

Nicolas Maduro a accusé l'ex-président colombien Juan Manuel Santos d'être derrière l'attaque du 4 août, assurant que plusieurs de ses « complices » se trouvaient en Colombie, aux États-Unis et au Pérou.



Le président avait assuré que son gouvernement entreprendrait des « actions diplomatiques » pour que les autorités colombiennes et américaines livrent les auteurs présumés à la justice vénézuélienne.



Jorge Arreaza a affirmé que José Yaguas Monje et Alberto Escalona avaient été impliqués dans l'attaque d'une base militaire à Paramacay, le 6 août 2017, au cours de laquelle un commando dirigé par le capitaine Juan Caguaripano s'était emparé d'armes.



Deux des assaillants avaient été tués et sept autres arrêtés. Le capitaine Caguaripano avait été appréhendé quelque temps après.



Selon les autorités vénézuéliennes, 14 personnes ont été interpellées dans l'enquête sur l'attaque du 4 août. Parmi elles figurent le général de division de la Garde nationale bolivarienne Alejandro Perez Gamez, le colonel Pedro Javier Zambrano Hernandez et le député de l'opposition Juan Requesens.



Un mandat d'arrêt a également été lancé à l'encontre de l'ex-président du parlement vénézuélien, Julio Borges, une des figures les plus connues de l'opposition vénézuélienne, actuellement en exil en Colombie.



Au total, selon Caracas, l'attentat présumé a impliqué 34 personnes.