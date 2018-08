Selon Philip Murdock, de la Garde côtière canadienne, le George H. Ledcor a été redressé, mais il se trouve toujours sous l’eau.

La prochaine étape est de lever et vider le navire, mais le courant et les marées compliquent l’opération. « J'espérais que ce serait fait plus tôt, mais ce genre de chose prend toujours plus de temps que l’on pense », dit-il.

Le chef des programmes maritimes d’Environnement Canada, Adam LaRusic, indique qu’aucun impact sur les oiseaux et les poissons n’a été constaté jusqu’à maintenant.

« Nos équipes de nettoyage surveillent la situation, dit-il. Elles n’ont pas vu grand-chose, mais c’est une opération en cours. »

La quantité de diesel déversée demeure inconnue

Une quantité inconnue de carburant a été déversée dans le fleuve Fraser suite au naufrage du bateau-remorqueur, qui transportait un réservoir pouvant contenir jusqu’à 22 000 litres de diesel.

Des plongeurs ont installé des conduits pour empêcher que plus de carburant ne s’échappe du réservoir. Une autre fuite a toutefois un lieu lorsque le navire a été redressé mercredi après-midi.

Selon Philipp Murdock, le diesel a été récupéré rapidement, mais on ignore encore combien de litres de carburant ont été déversés.

Nous ne pouvons quantifier la fuite pour l'instant, mais d’après les observations initiales, ce n’est pas beaucoup. Philippe Murdoch, Garde côtière canadienne

Plages fermées

La plage du parc du fleuve Fraser, à Vancouver, et celle du parc McDonald, à Richmond, demeurent fermées pour le moment.

« La situation s’est améliorée, mais nous voulons nous assurer que c’est sécuritaire pour les gens et pour les animaux », précise Ted Townsend, porte-parole de la Ville de Richmond. Il soutient qu’une odeur de diesel est toujours perceptible dans le secteur.