Pendant une semaine, les Vancouvérois sont invités à découvrir le monde de l’ornithologie à travers une série de conférences, d’ateliers et de performances artistiques.

Un spectacle de danse, une conférence sur les oiseaux comme artisans de la paix et le dévoilement d’une murale où sont représentés près de 700 espèces d’oiseaux menacées font entre autres partie de la programmation du festival, qui se poursuit jusqu’au 26 août.

Le public est également invité à se joindre aux ornithologues du congrès lors de randonnées d’observations dans le Grand Vancouver. « Il n’est pas nécessaire de connaître les oiseaux », précise le Dr Robert Elner, l'organisateur du congrès de Vancouver. « Nous voulons rejoindre les gens qui s’intéressent à la nature et les amener à voir la nature sous un nouvel oeil. »

Plusieurs des activités proposées sont gratuites et des billets pour les événements payants sont disponibles sur le site du festival (en anglais).

Un événement prestigieux

Organisé par l’Union internationale des ornithologues, le Congrès international d’ornithologie rassemble des milliers de scientifiques de plus de 80 pays pendant une semaine, indique le Dr Elner.

C’est probablement la rencontre de spécialistes des oiseaux la plus prestigieuse au monde. L’événement a lieu tous les quatre ans, comme les Jeux olympiques, mais il a en fait commencé avant les Olympiques modernes, en 1884. Dr Robert Elner, organisateur du Congrès international d'ornithologie de Vancouver

En plus de cent ans d’existence, c’est toutefois la première fois que le congrès a lieu sur la côte ouest des Amériques et la troisième fois seulement en Amérique du Nord. La ville d’Ithaca, dans l’état de New York a accueilli l’événement en 1962 et Ottawa en a été l’hôte en 1986. « Nous sommes très privilégiés que la rencontre se tienne ici, à Vancouver », croit Robert Elner.

L’organisateur du congrès de Vancouver considère que l’événement est une chance unique pour les spécialistes d’ornithologie de se rencontrer et d’échanger avec leurs collègues de partout à travers le monde.

« Quelqu’un qui travaille sur une espèce d’oiseau qui migre sur de longues distances pourra parler avec des scientifiques vivant tout le long de la chaîne migratoire, des aires de reproduction et d’hibernation de cet oiseau, dit-il. C’est donc une opportunité de partager les connaissances, mais aussi de former de solides équipes de scientifiques. »

Le Dr Elner affirme que si les oiseaux sont eux-mêmes fascinants, les étudier permet aussi de s'attaquer à de nombreuses questions environnementales, comme la pollution et les changements climatiques.