L'accident impliquant deux véhicules est survenu vers 19 h 30 à l'intersection du boulevard Pie-XI Nord et de la rue de l'Etna dans le secteur de Val-Bélair.

Le conducteur de l'autre voiture a subi des blessures légères au cou.

Le conducteur d'une Honda Civic noire avait cependant quitté les lieux. Il a été repéré à proximité par les policiers qui lui ont remis trois constats d'infraction, l'un pour avoir quitté les lieux d'un accident, un autre pour avoir conduit avec un permis sanctionné et un autre pour avoir conduit pendant une interdiction. Les amendes s'élèvent à 800 dollars.

Sa voiture a également été saisie.

« Quand on a un accident, on se doit de rester sur place et d'attendre les policiers », indique Mélanie Jobin, porte-parole du SPVQ.