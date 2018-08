À l’intérieur de la basilique, les 1700 places avaient toutes trouvé preneur. Plusieurs croyants se sont même agglutinés à la porte de l’édifice dans l’espoir d’entendre des bribes de la messe.

Issus en grande majorité de la diaspora haïtienne, mais aussi du Québec, des États-Unis et même de la Guadeloupe, ce sont 45 000 visiteurs qui ont convergé vers Trois-Rivières pour ce festival.

Plusieurs participants du Festival de l'Assomption sont d'origine haïtienne. Photo : Radio-Canada/Jean-François Fortier

À l'heure actuelle, à travers le monde, il y a une augmentation partout du tourisme religieux, indique l’évêque auxiliaire du diocèse de Trois-Rivières, Mgr Pierre-Olivier Tremblay. Nous, on prévoit que dans les prochaines années, avec les infrastructures que nous voulons mettre à jour, avec les développements qu'on va faire ici au Sanctuaire, ça va être un signe de ça.

Le Festival de l’Assomption a été célébré du 7 au 15 août. En plus d’activités de ressourcement, des concerts et des spectacles ont eu lieu. Selon Mgr Tremblay, la clé du succès de ce festival religieux est d’ailleurs le mariage entre la spiritualité et les festivités.