Après une série de messages condamnant ce qu'il appelle le « culte de la diversité » du premier ministre Justin Trudeau, M. Bernier a écrit : « Le Canada à l'ère du multiculturalisme extrême des libéraux : pendant qu'une statue de John A. Macdonald est enlevée à Victoria, un parc a récemment été nommé en l'honneur du fondateur du Pakistan à Winnipeg ».

Le quart de la population pakistanaise du Manitoba, soit environ 5000 personnes, habite dans ce secteur de Winnipeg.

Les résidents consultés

Les habitants du quartier avaient été consultés pour déterminer le nom du nouveau parc.

« Nous avons consulté tous les membres de la communauté. En raison de la forte population pakistanaise, tous étaient d’accord. Ils voulaient permettre aux Pakistanais d’être sur la même page que les autres membres de la communauté, pour qu’ils fassent partie de la société canadienne et de cette communauté », affirme le président Association des résidents de South Point, Rachid Ahmed.

Selon lui, les résidents du quartier ont été surpris de voir le nom du parc être mentionné sur le compte twitter du député québécois.

Il n'est pas question d'extrémisme multiculturel,ajoute M. Ahmed.

Les politiciens répondent à Maxime Bernier

C'est aussi ce qu'on fait valoir des politiciens qui représentent ce quartier de Winnipeg. Le député libéral de la circonscription de Winnipeg-Sud, Terry Duguid, souligne que le nom du parc représente sa communauté.

« C’était une décision de la Ville qui reflète de nouvelles réalités multiculturelles. Je représente la partie de Winnipeg la plus multiculturelle, qui grandit le plus rapidement. C’est une grande source de notre force », affirme le politicien fédéral.

Le député invite son collègue conservateur à venir visiter le quartier, mais surtout demande au chef conservateur Andrew Sheer d'exclure Maxime Bernier du caucus pour ses propos sur le multiculturalisme.

Le Canada à l'ère du multiculturalisme extrême des libéraux: pendant qu'une statue de John A. Macdonald est enlevée à Victoria, un parc a récemment été nommé en l'honneur du fondateur du Pakistan à Winnipeg.



L'indépendance du Pakistan a mené à 1M de morts. https://t.co/5mGYDZZ4LX — Maxime Bernier (@MaximeBernier) 15 août 2018

La conseillère municipale de Winnipeg-Sud-Saint-Norbert, Janice Lukes, partage les propos de son homologue fédéral.

« Le Canada est un mélange multiculturel de personnes. La communauté, moi, et le comité qui a approuvé ce nom de parc, nous croyons vraiment que Winnipeg est une ville multiculturelle. Nous célébrons nos cultures et nous apprenons de nos cultures, nous célébrons notre patrimoine, et nous devenons plus ouverts », souligne-t-elle.