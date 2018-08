Dans un communiqué publié mercredi, le RMM indique être bien loin de trouver un terrain d’entente sur la forme que devrait prendre une rencontre avec les représentants du Trou du diable et sur les sujets qui devraient y être abordés.

Trop de temps et d’énergie et de compromis sur les conditions furent alloués par notre association et nous allons maintenant nous concentrer sur nos PME respectives et sur la structuration et mise en œuvre des projets du RMM , peut-on lire dans ce communiqué du regroupement, qui qualifie cette position de décision finale .

Logo de La route des brasseurs de la Mauricie Photo : Radio-Canada

La microbrasserie Le trou du diable avait été exclue de La route des brasseurs de la Mauricie, une initiative lancée à la fin du mois de juillet et qui rassemble 12 entreprises brassicoles de la Mauricie. Une subvention de 80 000 $ a été octroyée au projet, qui vise à garder les touristes en Mauricie en les encourageant à visiter les différentes microbrasseries du territoire. Le président du RMM, Alex Dorval, se disait alors toujours prêt à négocier avec Molson Coors, mais, selon lui, le géant de la bière refusait de s’asseoir à table.

Déception au Trou du diable

Dans une déclaration publiée en soirée mercredi, Le trou du diable dit accueillir avec stupéfaction la décision du RMM. La direction de la microbrasserie shawiniganaise, aujourd’hui propriété de Molson Coors, disait espérer qu’une rencontre mène à un dénouement heureux dans cette histoire.

Aujourd’hui, on ne peut que déplorer de voir Le trou du diable, un microbrasseur de la région dont les produits sont distribués partout au Québec, être exclu de La route des brasseurs de la Mauricie sans donner la chance à une rencontre de médiation , indique le communiqué.

L’entreprise indique elle aussi vouloir maintenant se concentrer sur ses activités quotidiennes.