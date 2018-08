Avec les informations de Tanya Neveu

Justin Trudeau a d'abord visité le chantier du complexe sportif de Val-d'Or, puis la Mine Canadian Malartic, en plus de prendre part à une table ronde avec la Conférence des préfets de l'Abitibi-Témiscamingue et à un pique-nique à la Place de la Citoyenneté et de la Coopération, à Rouyn-Noranda.

Différents enjeux ont été abordés lors des visites du premier ministre, dont la pénurie de main-d'oeuvre, la desserte cellulaire et Internet ainsi que Nav Canada.

Visite du chantier du complexe sportif de VD.

Le maire de Val d'Or, Pierre Corbeil, croit que cette visite éclair du premier ministre aura des répercussions positives pour la région.

Je suis certain que quand on va lui parler de l'Abitibi-Témiscamingue, il va avoir en tête les employés, il va avoir en tête la téléphonie cellulaire et d'autres enjeux , a-t-il déclaré.

La présidente de la Conférence des préfets, Claire Bolduc, affirme également que le premier ministre a eu une oreille très attentive aux demandes des élus.

Est-ce qu'on peut penser une rencontre avec le premier ministre et ne pas parler de l'ALENA? On a bien compris que le premier ministre avait entendu les préoccupations que les préfets ont exprimées , souligne-t-elle.

Justin Trudeau visite la mine Canadian Malartic

Bain de foule à Rouyn-Noranda

Le premier ministre a aussi attiré les foules à Rouyn-Noranda.

Quelques centaines de personnes se sont déplacées à la Place de la Citoyenneté et de la Coopération pour entendre le discours de Justin Trudeau.

Justin Trudeau a pris un bain de foule à la Place de la Citoyenneté et de la Coopération de Rouyn-Noranda. Photo : Radio-Canada/Tanya Neveu

La visite du premier ministre en Abitibi se sera donc déroulée dans le calme.

Quelques employés de Postes Canada, pancartes en main, ont toutefois voulu lui rappeler que Rouyn-Noranda demeure la seule ville dans la région où la livraison du courrier à domicile n'est plus disponible.