Cette entreprise, nommée Pop Communication, agit principalement comme agence de communication et agit indépendamment de POL. Une fiducie a aussi été créée pour détenir les actions de cette nouvelle corporation.

Le président de POL, Marc Marion, indique que le journal a procédé ainsi pour avoir de meilleures chances de survies en cette période de crise pour la presse écrite. Il ajoute que les lettres patentes de POL restreignent ses fonctions à des activités commerciales liées à la publication de journaux et d'autres publications.

Le conseil d'administration de POL a aussi décidé de changer la structure de ses activités pour pouvoir bénéficier de changements qui ont été proposés par le gouvernement fédéral et qui permettraient à des journaux à but non lucratif de devenir des organismes de bienfaisance.

Le changement de structure permet donc au journal de se concentrer sur des activités journalistiques tandis que la nouvelle corporation peut mener des activités commerciales et développer d'autres occasions d'affaires.

Selon Marc Marion, la création d'une nouvelle entreprise permet d'assurer l'indépendance journalistique des employés de La Liberté. Il estime qu'en offrant des services par l'intermédiaire de Pop Communication, il n'y aura pas de flou pour les clients quant à ce qui est offert, et aussi lorsque ceux-ci font l'objet d'une couverture journalistique.

La SFM informée après les faits

La Société de la francophonie manitobaine (SFM) a été informée de la création de cette corporation dans une lettre datée du 4 avril. Dans cette lettre, POL indiquait que les changements dans ses activités étaient déjà en vigueur depuis le 1er avril.

Un comité mis sur pied par la SFM dans le cadre de sa refonte était pourtant à l'oeuvre pour étudier la structure de la gouvernance du journal. Le comité devait remettre son rapport le 10 avril, ce que savaient les administrateurs de POL.

Le président de la Société de la francophonie manitobaine, Christian Monnin, affirme que les changements au sein du journal « La Liberté » ne touchent pas le travail de la SFM. Photo : Radio-Canada/Trevor Lyons

Selon le procès-verbal d'une rencontre du conseil d'administration de la SFM du 10 avril, certaines personnes ont dit « se sentir humiliées » dans ce dossier. Des membres du conseil ont aussi dit être déçus du fait que le travail du comité qu'il a mis sur pied lui semblait « vain ».

Selon Marc Marion et le président de la SFM, Christian Monnin, une rencontre subséquente en juin a permis de clarifier la situation et de dissiper les inquiétudes des membres du C. A.. Christian Monnin précise par ailleurs que la création de cette autre entreprise ne remet pas en cause le travail du comité d'étude mis sur pied par la SFM, dont les recommandations seront présentées lors de l'assemblée générale annuelle qui aura lieu au mois d'octobre.