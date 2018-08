L'équipe du neurologue François Jacques, qui dirige la Clinique Neuro-Outaouais, poursuit actuellement un projet de recherche qui utilise l'immunothérapie sur 16 patients, dont Paul Dewar, l'ancien député d'Ottawa-Centre.

Ils viennent de Montréal, Calgary, London ou Toronto pour bénéficier du traitement expérimental que le Dr Jacques teste sur des patients depuis maintenant près d'un an.

Le fait que [le cancer] soit très agressif, qu’il soit dans le cerveau, ça limite l’accès et il immunosupprime la personne. C’est très difficile d’avoir un impact sur la tumeur , explique le neurologue.

C'est que dans ce type de cancer, certaines cellules cancéreuses ont appris à déjouer le système immunitaire, qui ne les reconnaît plus comme une menace.

Le traitement standard contre le glioblastome consiste à opérer le patient, qui doit par la suite suivre des traitements de radiothérapie et de chimiothérapie. Le pronostic de survie est d’environ 15 mois.

La méthode utilisée par le Dr Jacques consiste à ajouter l’immunothérapie au processus de traitement, afin de stimuler le système immunitaire fragilisé pour qu’il attaque et détruise les cellules cancéreuses.

On espère qu’on va réveiller le système immunitaire de la personne pour qu’il puisse combattre la tumeur. Le Dr François Jacques, neurologue

Le Dr Jacques espère que son traitement expérimental permettra non seulement de prolonger la vie des patients, mais on peut peut-être éradiquer [le cancer] si ça fonctionne .

Une lueur d’espoir

Alec Archambault a commencé à ressentir des maux de tête très intenses l’été dernier. Il a d’abord pensé qu’il s’agissait de migraines, mais le diagnostic est tombé : il souffrait d’un cancer du cerveau.

Une fois le choc passé, M. Archambault et sa femme ont fait des recherches sur Internet et ont découvert le traitement expérimental de la Clinique Neuro-Outaouais.

Depuis janvier, il vient de Varennes toutes les deux semaines pour suivre ses traitements avec le Dr Jacques. Il est aujourd’hui plein d’espoir, même si le traitement en est encore à ses balbutiements.

Ça vaut son pesant d’or. Pour moi, ça donne des résultats. Les tests seront peut-être plus concluants en septembre, mais pour moi, ça va super bien , raconte-t-il.

Le Dr Jacques est lui aussi optimiste, même s’il reconnaît qu’il est impossible de tirer des conclusions définitives quant au traitement expérimental à ce stade-ci.

On a des résultats encourageants. [...] À date, on peut dire qu’il n’y a pas d’effets secondaires et il y a des patients qui ont vu la tumeur diminuer de taille, mais c’est encore trop tôt , relate-t-il.

Avec les informations de Florence Ngué-No