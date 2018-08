Québec a octroyé près de 96 400 dollars pour le maintien du poste pour un contrat d’un an, en 2018-2019.

Mélissa Poirier, entrée en fonction en 2017, pourra ainsi conserver son poste pour une autre année.

Son emploi lui permet de soutenir les étudiants autochtones et d'organiser des activités de sensibilisation et d'information pour faire tomber les tabous. En faisant toutes ces activités, ça aide à diminuer les préjugés et à baisser le niveau de racisme qui est encore malheureusement très présent dans notre beau pays , ajoute Mélissa Poirier.

Plus tôt cette semaine, la conseillère a rencontré le ministre responsable des Affaires autochtones, Goeffrey Kelley, dans le cadre d'un forum qui se tient cette semaine à l'Université.

Il a été question d'un projet qu'elle aimerait mettre sur pied : transformer la maison Divinity en centre pour les étudiants autochtones.

C’est un centre de rencontre pour autochtones, mais on veut que tous les étudiants y aient accès. Il y aurait une partie exposition, une partie salle de cours pour des séminaires pour informer les gens aux réalités et aux cultures autochtones , ajoute Mélissa Poirier.

Mélissa Poirier estime que l'an dernier, une trentaine d'étudiants autochtones ont fréquenté l'Université.

L’année dernière, les étudiants de l’Université avaient voté pour soutenir financièrement le poste de conseillère au soutien aux étudiants autochtones et aux liaisons communautaires. Puisque Québec a accordé le financement, plus besoin de l’aide des étudiants.