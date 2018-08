Une texte de Marie-Josée Paquette-Comeau

C'est le dernier mercredi pour commander un club au homard au capitaine de la cantine des Navigateurs, reconnu pour son humour. La moitié de son équipe d'employésreprend les études cette semaine.

Une rentrée scolaire qui donne le coup de barre à l'entreprise qui a eu de la difficulté à recruter des employés cet été.

Depuis trois ans, la clientèle a explosé et le restaurateur peine à recruter son personnel. La cantine fonctionne à plein régime avec sept employés lors des périodes de pointe.

Malgré les bonnes affaires, le restaurant ferme ses portes trois semaines avant la fête du Travail, date de fermeture officielle.

En moyenne, la cantine enregistre 200 à 250 coupons de caisses par jour, soit environ 600 repas. Pour Mitchell Pelletier, fermer à ce moment-ci de l'été équivaut à une perte de revenus significative puisque les semaines de fin de saison sont les plus rentables.

Le stock est toute là, il ne reste plus qu’à s’en débarrasser. Donc c’est là que ça devient le plus payant. Mitchell Pelletier, copropriétaire de la cantine des Navigateurs

Pour l’année prochaine, le restaurateur songe à embaucher des immigrants pour cesser le casse-tête estival de la recherche de personnel.