Selon Bob Grey, un écologiste spécialiste des forêts, la fumée des incendies et le CO2 qui s’en dégage contribuent à l'accélération des changements climatiques.

Le scientifique affirme que les changements climatiques entraînant des chaleurs, de la sécheresse et de la foudre sont responsables des incendies dans en Colombie-Britannique et augmentent la teneur de l'atmosphère en dioxyde de carbone émis par les feux.