Un texte de Lyssia Baldini

EDMONTON



Festival Fringe d'Edmonton



Le Fringe d’Edmonton est retour pour une 37e année, sous le thème Fringe ‘O’Saurus Rex.

Le thème des dinosaures sera à l'honneur Photo : Edmonton Fringe Theater Festival

Le festival a demandé aux adeptes de choisir un thème. Après une centaine de suggestions, voici le thème retenu : un hommage aux dinosaures.



Le festival offre une fois de plus près de 1600 représentations, soit plus de 200 spectacles de tous les genres, présentés sur 40 scènes.

Le festival Fringe d'Edmonton 2017 Photo : Edmonton Fringe Theater Festival/© Marc J Chalifoux Photography 2017

C'est le festival de théâtre le plus important du genre en Amérique du Nord et il se déroule chaque année dans le quartier Strathcona sur une période de 11 jours.

Le festival permet de mettre à l'essai des pièces de tout genre et de voir la réaction du public Photo : Edmonton Fringe Theater Festival/© Marc J Chalifoux Photography 2017

Depuis ses débuts, le Fringe d’Edmonton a eu un impact dans la vie de plus de 36 000 artistes en leur fournissant des ressources, des infrastructures et du soutien.

Le festival Fringe d'Edmonton 2017 Photo : Edmonton Fringe Theater Festival/© Marc J Chalifoux Photography 2017

Le festival commence le jeudi 16 août et se termine le dimanche 26 août, dans le quartier Strathcona.

The Jukebox Hero, the musical



La comédie musicale The Jukebox Hero est inspirée de la musique du groupe Foreigner et de leur célèbre chanson I want to know what love is.



La pièce est écrite par les dramaturges Dick Clement et Ian La Frenais, et se déroule dans une petite ville, Blaydon, en Pennsylvanie.

La petite municipalité dépend majoritairement d’une usine qui, malheureusement, va fermer ses portes.

Jukebox Hero, The musical Photo : JUKEBOX HERO The musical

Ryan Perry, un des enfants de la ville devenu célèbre, est appelé pour faire un concert pour une campagne de financement.



Revenir en ville sera tout un défi pour lui, car il devra affronter les fantômes de son passé.



La pièce est présentée en première mondiale à l’auditorium du Jubilée, à Edmonton, du 16 au 19 août. Vérifiez les heures pour les différentes représentations.

Festival de bateaux-dragons



Les courses du Festival de bateaux-dragons d'Edmonton se tiendront cette année sur le lac Telford, à Leduc.

Chaque bateau est béni par un moine bouddhiste Photo : Edmonton Dragon Boat Festival

C’est plus d’une trentaine d’équipes provenant principalement d'Edmonton et des provinces voisines qui s'affronteront à compter de vendredi.

Chaque embarcation compte 22 pagayeurs. Photo : Edmonton Dragon Boat Festival

Le vendredi 17 a lieu la course des novices. L’équipe doit être composée de plus de 8 nouveaux participants.



Le samedi 18, c'est la course Grand Master Dragons Challenge. Elle regroupe des pagayeurs occasionnels âgés de plus de 50 ans.

La grande course se déroulera sur une distance de 2 km. Photo : Edmonton Dragon Boat Festival

Et pour clôturer l’événement, la course du défi du ruban rose en l'honneur des survivantes du cancer du sein ainsi que la remise des médailles auront lieu le dimanche 19 août.

Plusieurs autres activités sont également organisées tout au long de la fin de semaine du 17 au 19 août.

CALGARY

Franco Fest 2018

C’est le retour du Franco Fest de Calgary pour une 7e année.

Créé en 2011 par le Portail de l'Immigrant Association, ce festival multiculturel réunit les diverses communautés francophones et francophiles d’ici et d’ailleurs.

C’est année, 10 pays participeront au festival, dans le village culturel.

L'Algérie

Le Burkina Faso

La Côte d’Ivoire

La France

Franco Fun/Franco Albertain

La Guinée-Conakry

Haïti

Le Maroc

Le Sénégal

La République démocratique du Congo

Il y aura également des ateliers de sculpture, d’écriture et de musique.

Le festival célèbre aussi la musique multiculturelle. Photo : Franco Festival Calgary

En tout, 13 artistes, majoritairement de la province, seront en spectacle. Plusieurs artistes connus de la communauté francophone seront présents : Paul Cournoyer, Cristian De la Luna, Renelle Ray, ainsi que le groupe Métis et d’autres artistes invités.



C'est l'artiste franco-colombienne Aude Ray qui clôturera le festival.

L'artiste Michelle Grégoire sera également en spectacle à 18 heures. Photo : Franco Festival Calgary

Dans le coin des enfants et adolescents, il y aura de la danse, du bricolage et des jeux interactifs.

L'artiste Kizaba donnera l'avant-dernier spectacle du festival. Photo : Franco Festival Calgary

Toutes les activités et tous les spectacles sont gratuits.



Célébrez la francophonie le samedi 18 août, à compter de 11 h et jusqu’à 21 h, à la place Olympique de la métropole.

GlobalFest



Le GlobalFest, c'est d'abord et avant tout une célébration des feux d'artifice.



Le festival international réunit quatre concurrents venus du monde entier.



Cette année, ce sont l'Ukraine, l'Espagne, les Philippines et la Chine qui se disputeront la victoire au cours des deux prochaines semaines.

Les feux d'artifice se tiennent au parc Elliston. Photo : Julie and Jason Lawrence.

Au festival, ce sont aussi 22 pays tels que le Brésil, le Pakistan, l’Espagne et la Turquie, pour n’en nommer que quelques-uns, qui sont représentés afin de vous faire découvrir leur musique, leur cuisine et leur culture.



Le GlobalFest se déroule au parc Elliston, dans le sud-est de Calgary, à partir du jeudi 16 août et se termine avec la finale des feux d’artifice, le samedi 25 août.

Autres activités dans la province : Rock Music Festival, à Edmonton

YEGO, compétition de legos, au centre Mill Woods Town Centre, à Edmonton

Cowboy Festival, à Stony Plain

Festival de la fierté du centre de l'Alberta ,à Red Deer

Voilà pour mes suggestions de sorties. Amusez-vous bien!