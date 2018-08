De Pac-Man (1980) à Cuphead (2017) en passant par The Legend of Zelda (1986), DOOM (1993) et Angry Birds (2009), le pianiste brésilien présente un florilège rempli de nostalgie.

Le portfolio de Vinheteiro ne s’arrête toutefois pas là. Sur sa chaîne, de nombreux enregistrements s’adressent aux amateurs de jeux vidéo, dont une vidéo sur la musique d’Undertale, une autre dédiée à Cuphead et plusieurs autres sur la série Super Mario.

En plus de la musique de jeux vidéo, Vinheteiro s’intéresse également aux bandes originales de films, à la musique populaire et à la musique classique.

Quel que soit le sujet choisi, ses vidéos ont toutes un élément en commun : le regard perçant de l'interprète. En effet, sans que l’on sache vraiment pourquoi, Vinheteiro fixe souvent la caméra d’un air grave tout en jouant de son instrument.