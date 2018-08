Ça implique en fait de changer les bancs pour que ce soit plus confortable, d’installer des salles de toilettes, de refaire les installations septiques et également la salle mécanique au sous-sol, faire attention pour les infiltrations d'eau, etc. Elle a 116 ans notre chapelle et elle va rester là encore pour longtemps, on vous jure , explique Réjean Villeneuve du Regroupement des organismes du Lac-Kénogami.

L'intérieur de la chapelle Saint-Cyriac Photo : Radio-Canada/Lynda Paradis

Le plan de rénovation sera présenté vendredi à la Ville de Saguenay, qui verse 300 000 $ des 400 000 $ que devraient coûter les travaux.

Ça représente 106 000 $ majoritairement du Lac-Kénogami, provenant des milieux du Lac-Kénogami et la population a répondu au-delà de nos espérances et on est très satisfaits de la campagne , mentionne Sylvie Brassard, présidente du Regroupement des organismes.

Les appels d'offres seront lancés dès que la Ville de Saguenay aura approuvé les plans.

Si tout va comme prévu, les travaux commenceront le 24 septembre, au lendemain d'un dernier concert à la chapelle.

Les travaux devraient se terminer en 2019.

D’après le reportage de Denis Lapierre