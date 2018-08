Le plus récent film du controversé réalisateur danois Lars von Trier, The House that Jack Built, sera aussi présenté en primeur aux cinéphiles montréalais.

Outre la Palme d'or du Japonais Hirokazu Kore-eda, Capharnaüm, de Nadine Labaki, prix du jury à Cannes; Trois Visages, de Jafar Panahi, prix du meilleur scénario, et Woman at War, de Benedikt Erlingsson, présenté lors du festival, sont au programme.

La comédie Au poste!, réalisée par le cinéaste et musicien Quentin Dupieux, fait aussi partie de cette sélection internationale.

Trois premiers longs métrages québécois sont annoncés : Genèse, de Philippe Lesage, présenté en première mondiale au Festival de Locarno; le film d’animation Ville Neuve, de Félix Dufour-Laperrière, qui sera en première mondiale à la Mostra de Venise, et Dérive, de David Uloth et Chloé Cinq-Mars, mettant en scène Mélissa Désormeaux-Poulin, Maèva Tremblay, Éléonore Loiselle, Émilie Bierre et Réal Bossé.

Ville Neuve se déroule en bord de mer, durant le référendum sur l'indépendance du Québec en 1995. Photo : Courtoisie/Productions Unité Centrale

Par ailleurs, plus de 300 œuvres seront au menu du FNC. Plusieurs longs et courts métrages, rétrospectives, films d’animation et documentaires seront présentés en plus d’œuvres en réalité virtuelle.

La programmation complète sera annoncée le mardi 25 septembre 2018.