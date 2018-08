Un texte de Piel Côté

D'après ce qu'il est possible de lire dans le rapport des résultats trimestriels, la capacité de Stornoway à poursuivre ses activités repose sur sa capacité à obtenir du financement supplémentaire dans un avenir rapproché .

La direction estime également que son fonds de roulement actuel, celui en date du 30 juin 2018, ne lui permettra pas de remplir ses obligations prévues jusqu'au 30 juin 2019.

Stornoway, qui a transformé son opération à ciel ouvert en mine souterraine, a produit des diamants au coût moyen de 147 $. Toutefois, le prix moyen des deux ventes réalisées par l'entreprise était de 109 $.

La commodité n'est pas non plus au prix qu'elle devrait l'être. On avait prévu vendre des diamants à 182 $ du carat et actuellement, on les vend 109 $, mais en bout de ligne, je crois fondamentalement qu'on a un actif qui est solide et qui va nous permettre d'avoir de la croissance , souligne le chef des opérations de Stornoway, Patrick Godin.

Nous sommes toujours en discussion avec nos partenaires financiers afin de rétablir une balance positive. Patrick Godin, chef des opérations de Stornoway

23 M$ pour augmenter la qualité des diamants

Patrick Godin fait également savoir que son entreprises avait récemment investi 23 millions de dollars dans un équipement permettant de retirer davantage de roche stérile avant le passage du minerai à l'usine.