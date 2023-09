Un nouveau sentier de randonnée pédestre et de cyclisme de 850 kilomètres est proposé dans le nord-ouest de l’île de Terre-Neuve.

Le sentier baptisé Great Coastal Trail sera situé dans la Grande Péninsule du Nord.

Le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador a annoncé dimanche par communiqué un engagement de 7 millions de dollars pour sa construction.

Le tracé proposé du sentier Great Coastal Trail, dans la Grande Péninsule du Nord. Photo : Radio-Canada

La province ambitionne d’en faire un attrait de classe mondiale . On espère qu’il améliorera la qualité de vie et la santé, en plus de stimuler l’économie, créer des emplois, et stimuler un accroissement de la population en attirant de nouveaux résidents et retenant ceux qui habitent déjà la région.

Une histoire française

La région comporte par ailleurs un nombre de lieux importants pour l'histoire française dans la province.

Une histoire que l'autrice Françoise Enguehard espère voir valorisée.

Il y avait des endroits merveilleux, des fours à pain, le centre d'interprétation de la pêche française à Terre-Neuve à Conche, la tapisserie du French Shore. Il y a énormément des choses pour valoriser cette histoire dans des lieux qui sont très isolés , a-t-elle dit en entrevue.

La femme de lettres est d’avis que l’on doit faire une place à cette histoire unique.

Selon Gerry Byrne, le ministre de l'Immigration, de la Croissance de la population et des Compétences, la valorisation de l'héritage français de cette région sera une priorité dans le développement du sentier, et les francophones y seront impliqués.

Nous nous engageons à offrir aux francophones des services dans leur langue. C’est une demande raisonnable et nous y répondrons , a déclaré le ministre.

Gerry Byrne dit que le sentier sera développé au cours des 10 prochaines années

D’après le reportage de Kyle Mooney