Un texte de François Vigneault

Au bureau d'information touristique à Bathurst, les employés ne chôment pas.

En juillet, 3392 visiteurs ont demandé de l'information. C'est 359 de plus qu'au cours du mois de juillet 2017 , indique Chris Daigle, coordonnateur de l'organisme Bathurst centre-ville.

Le bureau d'information touristique de Bathurst a été particulièrement occupé en juillet. Photo : Radio-Canada/François Vigneault

La directrice de Tourisme Chaleur, Janine Daigle, n'a pas toutes les données en main, mais des signes lui laissent croire que les touristes sont présents en plus grand nombre que l'an passé.

Comme d'habitude, on voit beaucoup de plaques automobiles du Québec, mais on en voit aussi davantage de l'Ontario, de l'Ouest canadien et même des États-Unis , précise-t-elle.

Les touristes québécois sont encore présents en grand nombre cet été au Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada/François Vigneault

Dans les établissements d'hébergement touristique, on n'affiche pas complet tous les soirs, mais on note tout de même que les touristes sont au rendez-vous. C'est le cas à l'hôtel Atlantic Host, à Bathurst, où le propriétaire, Keith DeGrace, estime que l'achalandage est légèrement supérieur comparativement à la même période, l'an passé.

Le soleil et les températures chaudes enregistrées depuis plusieurs semaines incitent les voyageurs à fréquenter les terrains de camping. Gilles Chamberland, propriétaire du Camping Murraywood à Petit-Rocher Nord, dit que le temps plus froid en mai et en juin a ralenti les ardeurs des touristes.

Mais je vois que dans les quatre dernières semaines, nous autres, on a subi une augmentation, peut-être même à comparer à l'an passé , indique-t-il.

Le camping dispose de 130 emplacements pour les roulottes et les tentes et son propriétaire estime son taux d'occupation à environ 75 % durant cette période.

Les touristes apprécient leur séjour

Reynald Gaumont, de Victoriaville au Québec, n'était pas venu au Nouveau-Brunswick depuis une vingtaine d'années. Il ne regrette pas son arrêt dans la région Chaleur.

On aime ça tous les deux ma femme et moi. Les gens sont excessivement sympathiques avec un beau petit accent, qui est merveilleux, différent du mien.

Reynald Gaumont, de Victoriaville au Québec, au volant de son véhicule récréatif. Photo : Radio-Canada/François Vigneault

Un autre touriste, Fernand Tremblay, de Jonquière au Québec, est un habitué du Nouveau-Brunswick. La mer et les plages y sont invitantes, dit-il. Il a d'ailleurs découvert celle de Beresford cette année.

On a bien aimé l'endroit, on a passé la journée au bord de l'eau et on peut se promener sur le bord de la plage, il y a bien des activités.

Environnement Canada prévoit plusieurs autres journées de beau temps d'ici la fin du mois d'août, ce qui devrait ravir les exploitants touristiques de la région.