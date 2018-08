Le jeune Emmett Brewer n’a pas du tout été impressionné par les mesures de sécurité mises en place pour protéger le site électoral.

« Ça fait un peu peur, a affirmé le pirate à Techcrunch. Les gens pourraient facilement pirater des sites de ce genre et causer des dommages bien plus importants. »

C'est 47 enfants de 8 à 16 ans qui ont pris part à cette simulation menée sur des sites créés pour l’événement et conçus pour imiter le plus fidèlement possible le site floridien rapportant les résultats électoraux en temps réel. D'entre eux, 89 % ont réussi à s’infiltrer sur les sites, la plupart en moins de 30 minutes.

Nico Sell, la fondatrice de Wickr, une entreprise qui a participé à la création des faux sites électoraux, espère que cette expérience attirera l’attention sur la vulnérabilité du processus électoral.

« Nous faisons ça parce qu’on ne prend pas assez au sérieux le problème de l’interférence électorale, a expliqué Nico Sell à Techcrunch. En montrant ce problème avec des enfants de 8 ans, on peut choquer au point de le régler pour ne pas que notre démocratie soit ruinée. »

Pas de conséquences réelles

Dans un communiqué, l’Association nationale des secrétaires d’État américaine (NASS) s’est dite ouverte à collaborer avec les pirates éthiques de Defcon pour resserrer les mesures de défense du processus électoral. Elle a toutefois minimisé les résultats de la démonstration de vendredi dernier.

« Il serait extrêmement ardu de répliquer ces systèmes, puisque de nombreux États utilisent des réseaux uniques et des banques de données personnalisées se servant de protocoles de sécurité plus modernes », écrit la NASS.

« Bien qu’il soit indéniable que les sites web sont vulnérables aux pirates, ils ne servent qu’à rapporter des résultats préliminaires et non officiels au public et aux médias, poursuit l’association. Ces sites ne sont pas connectés à l’équipement de comptage des votes et ne pourraient jamais changer les véritables résultats électoraux. »