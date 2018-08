À tout juste 24 ans et fraîchement diplômée en art, Camille Rivard présente sa toute première exposition à Gatineau. Jean-François Chevrier l'a rencontré pour comprendre sa motivation à poursuivre cette voie.

Pourrais-tu me décrire les grandes lignes de ton parcours artistique?

Depuis le secondaire, j’étudie dans le domaine des arts. C’est à ma dernière session au Cégep que j’ai vu à quel point j’étais passionnée. Il y a eu un grand tournant à la fin de ma première année d’étude à l’université où j’ai pris la décision de changer de programme et de poursuivre dans le programme des arts visuels. J’ai gradué l’an dernier [NDLR : Baccalauréat] et je retourne en septembre pour m’enrichir en histoire de l’art, avant de me lancer à la maîtrise.

Ce qui m’intéresse principalement de l’installation est le rapport aux visiteurs et l’expérience que ça apporte. Camille Rivard

Est-ce qu’être artiste est toujours vu comme un métier précaire?

Je dirais que oui. On me répond souvent avec un commentaire en lien avec l’argent ou le défi de percer dans le métier, lorsque je dis que j’étudie les arts. Oui, c’est un domaine qui demande beaucoup de volonté et d’investissement. Au fond, c’est être un entrepreneur.

Un tableau de Camille Rivard Photo : Camille Rivard

Qu'est-ce que ça prend pour faire carrière dans ton domaine?

S’y consacrer. Une chargée de cours à l’UQO m’a posé la question à savoir si je voulais devenir une artiste et je donnais toujours comme réponse : « Oui, c’est certain, mais… » Et elle m’a coupé pour me dire : « Non. Tu dois dire oui, pas de « mais », car le "mais" illustre un plan A et un plan B et que trop souvent on met toute notre énergie sur le plan B, comme une protection rassurante, sans jamais se rapprocher du plan A. » Cette conversation-là m’a vraiment porté à réfléchir et depuis, j’essaie de m’y consacrer le plus possible et de prendre des décisions qui vont me faire avancer dans cette lignée, de prêt ou de loin.

Comment est-ce qu’on fait la promotion de ce qu’on crée? Comment faire briller son talent?

Il faut tout d’abord en produire [rire]. Mais sérieusement, en parler et en parler souvent. Il faut se présenter et se faire connaître pour prendre de la place dans la communauté. C’est plus facile quand les gens te connaissent, c’est là que les opportunités se présentent. Aussi, avoir plusieurs plateformes de diffusion d’information aide, comme un site web et les réseaux sociaux.

Pour sa première exposition, Camille Rivard présente surtout des tableaux. Photo : Camille Rivard

Est-ce que les médias sociaux sont devenus outils fondamentaux dans tondomaine? Est-ce présenté dans les cours universitaires?

On n’étudie pas l’utilisation des réseaux pour faire sa promotion, non. Mais c’est tellement utile. C’est gratuit, facile et rapide pour montrer son portfolio à un public large.

Comment décrirais-tu ton art ?

Je fais de l’installation. L’installation va au-delà du cadre limité de la peinture et l’espace que prend une sculpture. L’installation va prendre en considération tout l’espace et mettre en relation plusieurs objets dans ce même espace.

Quelle expérience cherches-tu à faire vivre aux visiteurs qui consulteront tes œuvres?

Ce qui m’intéresse de la peinture est de pouvoir passer des heures devant et toujours trouver un détail qui apparaît. Ici, la lumière joue un rôle important en raison des matériaux lustrés et brillants que j’ai utilisés.

Camille Rivard présente son exposition à la boutique Habitude Design, à Gatineau, pendant tout le mois d’août.