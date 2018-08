Dans les rues de Steinbach, dans le sud du Manitoba, la pauvreté n’est pas visible. Contrairement à Winnipeg, par exemple, où les sans-abri font la manche ici et là, rien ne laisse penser que des itinérants vivent dans cette ville, où la religion est très présente.

« Ils ne sont pas trop visibles, les sans-abri à Steinbach, reconnaît Simone Penner, présidente de Today House, qui gère le refuge. On ne les voit pas aux quatre coins de la ville, c’est certain. »

Moins connue et moins visible que dans les grandes villes, l’itinérance en milieu rural n’en est pas moins réelle. Une étude, dans laquelle Steinbach sert d’exemple, a été réalisée en 2014 sur ce sujet (en anglais).

Une simple maison

Le refuge Today House est habilement camouflé dans son environnement. L’adresse exacte est tenue secrète. Tout juste sait-on qu’il s’agit d’une maison comme une autre « dans un coin résidentiel », révèle Simone Penner.

« Quand vous vous promenez dans la rue, c’est certain qu’elle a l’air comme [n’importe quelle maison] », ajoute-t-elle.

À l’intérieur, des bénévoles accueillent et aident les sans-abri. « Eux autres sont dans le sous-sol. On peut avoir quatre personnes qui peuvent coucher là la nuit », précise la présidente de Today House.

L'intérieur du refuge est bien aménagé afin que les sans-abri se sentent comme dans une vraie maison. Photo : Simone Penner

C’est comme arriver chez soi et descendre au sous-sol. Simone Penner, présidente de Today House

Les bénévoles apportent de la nourriture, s’assurent que les arrivants sont bien installés. Ils sont aussi là pour les écouter s’ils ont besoin de parler, poursuit-elle.

Pour fonctionner, le refuge compte uniquement sur les dons de la communauté, grâce à un budget annuel d’environ 65 000 $. Aucun ordre de gouvernement ne l’aide financièrement.

Appeler à l'avance

Contrairement à la plupart des refuges, il n’est pas possible de se présenter directement à la maison pour y passer la nuit. « Il faut appeler en avance où être référé par une autre organisation qui travaille avec les personnes sans-abri », précise Simone Penner.

Le refuge propose quelques lits simples. Photo : Simone Penner

« On prend alors rendez-vous. Deux personnes de l’organisation rencontrent [les sans-abri] et s’ils respectent les critères, à savoir pas de drogue ni d’alcool, alors on peut les prendre », explique-t-elle.

Heureusement, le refuge n’est pas toujours complet. « C’est bon quand on n’est pas occupé. On espère que ça veut dire qu’ils [les itinérants] ont trouvé un toit pour la nuit », conclut-elle.

Selon des informations de Christelle Dorn-Thierry et Aidan Geary