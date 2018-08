« Ça serait bien de rappeler aux gens ce qui s’est passé, souligne Mme Duguay. Les peuples autochtones ont tellement été affectés par ça. »

Selon elle, c’est un moment de l’histoire canadienne qui est à la base des interactions contemporaines entre les membres des Premières Nations et le reste des Canadiens.

« C’est une question sur le plan humanitaire. Il faut que nous ayons une compréhension profonde de ce qu’a vécu ce peuple-là pour comprendre ce qui fait qui ils sont aujourd’hui, ajoute la présidente. Lorsqu’on comprend ça, on a plus de tolérance, on a plus de patience et de compassion. »

Elle encourage tous les Canadiens à prendre le temps de se renseigner sur ce que les peuples autochtones ont vécu dans les pensionnats.

Pour l’instant, deux dates sont à l'étude par Ottawa : le 21 juin, journée nationale des Autochtones, et le 30 septembre.

Paulette Duguay souhaite que ce soit le 30 septembre puisqu’il n’y aurait rien d’autre pour attirer l’attention.

« La journée des peuples autochtones est une bonne journée, mais qui est déjà très chargée, explique-t-elle. J’aimerais que ça ait sa propre journée, on va pouvoir se concentrer sur cette affaire uniquement. »

« Je vois ça comme une journée de prise de conscience », ajoute-t-elle. Selon Mme Duguay, c’est une excellente façon d’enseigner aux élèves dans les écoles du pays ce qui s’est passé.

Si cette journée fériée ne se concrétise pas, elle souhaite quand même que les écoles parlent de ce pan de l’histoire à cette date.