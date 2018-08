C'est ce qui se dégage d'une rencontre du comité d'urgence tenue mardi soir en présence de Rio Tinto, d’un responsable de la gestion des eaux du lac Saint-Jean et de citoyens.

S’il dit que ça coûte 30 millions à réparer, bien le gouvernement décidera de dire non, on est mieux d’exproprier et de laisser la pointe se détruire par elle-même, de déplacer une clôture de 20 mètres toutes les années et là, l’an passé, on a perdu un riverain, cette année, on en perd un autre et l’année prochaine, on en perd deux autres, bien à moment donné, il faut qu’il y ait une étude qui dise si la pointe est réparable ou pas et à quel prix , explique le président de la ligue des propriétaires de Vauvert, Daniel Murray.

Déjà un résident a dû vendre sa propriété à Rio Tinto et plusieurs autres voient leur terrain se dégrader à vue d'oeil.