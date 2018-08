Ottawa omet un prénom

En 1958, le gouvernement fédéral choisit d’associer le nom du fondateur de la ville de Québec au pont qui reliera l’île de Montréal à la ville de Brossard située sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent. Le raisonnement semble logique.

Samuel de Champlain est considéré comme le père de la Nouvelle-France. Infatigable explorateur, il a cartographié les contours de l’île de Montréal en 1632. Un argument supplémentaire est qu’à quelques kilomètres à l’est se trouve le pont Jacques-Cartier. C'est le nom de celui qui a découvert le Canada.

Associer ces deux explorateurs à des liens de communication aussi importants semble aller de soi. Mais en 1962, le nouveau pont est baptisé tout simplement Champlain. Le prénom Samuel n’y figure pas. C’est une erreur toponymique reconnue d’ailleurs par le gouvernement canadien.

Ottawa voudrait maintenant corriger cette erreur. Plusieurs conseils municipaux de villes de la région de Montréal, auxquels s'ajoute une multitude d'historiens, appuient cette décision. L'idée ne devrait donc pas soulever de tempête politique. C’est tout un contraste avec ce qui se passe en 2014 quand l'administration fédérale fait une proposition tout à fait différente.

Troquer Samuel de Champlain pour Maurice Richard?

En 2014, le gouvernement fédéral suggère de renoncer au nom de Samuel de Champlain. Le gouvernement de Stephen Harper souhaite désigner le nouvel ouvrage du nom d’un des plus grands sportifs de l’histoire canadienne : Maurice Richard.

La proposition provoque un barrage d’opposition. C’est ce que rappelle le journaliste François Cormier dans un reportage présenté au Téléjournal Grand Montréal animé par Patrice Roy le 3 novembre 2014.

Le journaliste souligne que la proposition soulève beaucoup de controverse. C'est particulièrement vrai au Québec où l'on déplore le peu de cas qu'accorde le fédéral à la contribution de Samuel de Champlain à l’histoire du Canada.

De plus, on soupçonne le gouvernement Harper de manipulation politique. Une désignation complètement différente donnerait l’impression que le nouveau pont n’en est pas un de remplacement. On s'interroge si cette modification ne pouvait aussi justifier que l’on refile la facture de la construction aux automobilistes.

La tentative d’oblitération du nom de Samuel de Champlain fait du bruit même de l’autre côté de l’Atlantique. En France, le président de la République François Hollande s’apprête alors à commencer une visite officielle au Canada.

Dans un discours prononcé à la Chambre des communes, le président français ne se gêne pas pour rappeler l’importance qu’a eue Samuel de Champlain dans la fondation du Canada.

Le gouvernement Harper se voit dans l'obligation de reculer. Une retraite d'autant plus inévitable que la famille de Maurice Richard est très à mal à l’aise de cette controverse générée par Ottawa.

En 2018, le changement de nom du pont Champlain ne devrait pas soulever les passions. Mais le gouvernement canadien est prêt à toute éventualité. Des panneaux « pont Champlain » et « Samuel-de-Champlain » ont été conçus pour la signalisation de l’ouvrage. On est jamais trop prudent…