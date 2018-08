C'est la dernière étape de la Coupe du monde de paracyclisme qui commence à Baie-Comeau.

Depuis quelques jours, on peut voir les athlètes qui s'entraînent un peu partout dans la Manicouagan en vue des compétitions de tricycle, de vélo en tandem et de course à relais.

Jusqu'à dimanche, près de 200 athlètes originaires de 29 pays participeront aux épreuves sur le parcours qui se trouve en milieu urbain.

La première course au programme, le relais à main hommes et femmes, est prévue pour 18 h.

Depuis ce matin, le parcours de neuf kilomètres et demi situé en plein coeur du secteur Mingan est ouvert aux athlètes qui peuvent s'y entraîner.

Pendant la Coupe du monde, les spectateurs de la Manicouagan pourront voir des représentants de pays considérés comme des puissances en cyclisme comme la Nouvelle-Zélande, la France et l'Angleterre.

L'équipe canadienne présente quant à elle une trentaine d'athlètes répartis dans les différentes épreuves.

D’après les informations de Marlène Joseph-Blais