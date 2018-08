Le chef néo-démocrate a amorcé sa matinée en visitant l'entreprise Aéronergie spécialisée dans la confection de capteurs solaires.

Selon Jagmeet Singh, le gouvernement de Justin Trudeau ne fait pas suffisamment d'efforts pour soutenir la création d'emplois dans le secteur des énergies vertes.

Le chef estime que le fédéral fait fausse route et un des exemples les plus frappants est, estime-t-il, l'acquisition du pipeline Transmountain. Ils ont acheté un oléoduc ancien de 60 ans et ils ont continué de suivre un chemin de technologies anciennes , avance Jagmeet Singh.

Pour le politicien, un hypothétique gouvernement néo-démocrate offrirait du soutien aux citoyens et aux industriels désireux de se tourner vers des solutions comme les capteurs solaires pour diminuer leur consommation d'énergie.

On veut investir dans l’énergie propre, on veut investir dans l’énergie renouvelable. On veut créer de bons emplois. Pas seulement pour aujourd’hui, mais aussi pour la prochaine génération , conclut-il.

Jagmeet Singh croit que cette tournée lui permettra d'augmenter ses appuis au Québec en prévision de la prochaine élection fédérale.