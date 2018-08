Un texte de Louis Gagné

Il soutient que le dossier est « extrêmement complexe » et nécessite de revoir un ensemble de réseaux routiers. C’est sans compter, poursuit-il, qu’en fonction du corridor qui sera retenu par le bureau de projet, le troisième lien comprendra probablement une partie souterraine.

« C’est beaucoup d’études, beaucoup de recherches […] Il faut préparer des plans extrêmement précis. Alors, je pense que la proposition de la CAQ […] de commencer la construction au bout de quatre ans, dans un premier mandat, est totalement irréaliste », a déclaré Serge Viau, mercredi, en entrevue à l’émission Première Heure.

L’architecte et urbaniste croit que trois des cinq corridors potentiels identifiés par le bureau de projet exigeraient la construction d’une infrastructure entièrement souterraine.

Serge Viau, architecte et urbaniste (archives) Photo : Radio-Canada

Je ne vois pas comment on peut mettre un pont à partir du Bassin Louise ou dans le prolongement de l’autoroute Laurentienne, démolir la moitié de Montcalm ou passer sur les Plaines. Serge Viau, architecte et urbaniste

Lien hybride

Si le bureau de projet opte pour le tracé situé à l’ouest des ponts ou celui passant par la pointe de l’île d’Orléans, Serge Viau croit que le troisième lien pourrait comprendre une portion pont et une portion tunnel, comme le pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, à Montréal.

L’architecte et urbaniste croient que les partis politiques devraient étudier d’autres solutions telles que le transport en commun avant d’aller de l’avant avec la construction d’un troisième lien routier entre Québec et Lévis.

« Je n’ai jamais été un adepte d’un lien autoroutier. Je pense que si on était capable de structurer un bon système de transport en commun, qui intègre à la fois la rive nord et la rive sud, on réglerait une très grande partie du problème de congestion à Québec et peut-être qu’on n’aura pas besoin de ce lien autoroutier », fait valoir Serge Viau.

Avec la collaboration de Stéphanie Filion