Un texte de Piel Côté

Ce projet de recherche, qui a débuté au printemps 2018, servira à approfondir les connaissances sur les eaux souterraines du territoire de la Nation Crie d'Eastmain. Le tout devrait se terminer en 2021 ou 2022.

Ce qui est très important à ce moment-ci, c'est d'établir les données de base sur le territoire , indique le professeur titulaire et directeur scientifique du groupe de recherche sur l'eau souterraine de l'UQAT, Vincent Cloutier.

Vincent Cloutier, professeur titulaire et directeur scientifique du Groupe de recherche sur l'eau souterraine de l'UQAT Photo : gracieuseté UQAT

On sait que c'est un territoire où la ressource en eau est importante, mais au niveau de l'eau souterraine, on ne sait pas encore l'eau elle est où, c'est quoi sa qualité, alors ce sont des éléments de base qui sont essentiels dans la suite pour que la Nation puisse utiliser ces données-là pour mieux gérer cette ressource et développer son territoire en tenant compte de la ressource en eau , ajoute-t-il.

La Nation Crie d'Eastmain préoccupée

La Nation Crie d'Eastmain est notamment préoccupée par l'intrusion d'eau saline et par la protection de ses ressources en eau souterraine.

M. Cloutier précise également que l'infiltration de l'eau saline de la Baie-James dans les rivières sera elle aussi incluse dans le projet de recherche.

Pour le recteur de l'UQAT, Denis Martel, il importe de développer des partenariats avec les Premiers peuples dans plusieurs domaines, dont celui de la gestion des ressources naturelles.