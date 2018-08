Bixi Montréal vient en effet de rendre disponibles 20 de ces vélos en libre-service, dans le cadre d’un projet pilote qui se poursuivra jusqu’au 15 novembre.

« Il y a une grande augmentation de la demande pour ce type de bicyclettes », fait remarquer Christian Vermette, porte-parole de Bixi Montréal, l'organisme sans but lucratif créé par la Ville de Montréal pour gérer le système de vélos en libre-service.

Les vélos sont de couleur bleue et on peut les prendre aux mêmes stations que les autres bixis.

Il faut pédaler pour faire avancer ce type de vélo, mais un petit moteur permet de réduire l’effort à fournir.

« Lorsqu’on monte une côte, on a l'impression de la descendre. Même dans une petite pente on sent la différence », décrit Christian Vermette.

Les vélos ont une vitesse maximale de propulsion de 25 km/h et leur autonomie est d’environ 60 kilomètres. La position des vélos et le niveau de charge de leur batterie sont transmis en temps réel. Lorsque la batterie est à plat, un préposé récupère le vélo à la station bixi pour effectuer la recharge.

Pour utiliser les vélos à assistance électrique, il faut :

Avoir 14 ans ou plus;

Détenir un permis cyclomoteur-scooter (classe 6D) si on est âgé de 14 à 17 ans;

Porter un casque protecteur, comme l’exige la loi pour la pratique du vélo à assistance électrique.

Bixi Montréal testera aussi, au cours des prochains mois, cinq vélos à assistance électrique sur deux stations de recharge branchées au réseau d’électricité. Ce deuxième projet pilote sera mené dans l’arrondissement de Saint-Laurent, avec des utilisateurs présélectionnés.

1000 nouveaux vélos l'an prochain

Par ailleurs, le comité exécutif de Montréal vient d'accorder 4,7 millions de dollars à Bixi Montréal pour acheter du nouveau matériel, ce qui permettra d'offrir le service dans les secteurs de Lachine, Saint-Laurent, Montréal-Nord, Anjou et Saint-Léonard. En tout, 60 nouvelles stations accueilleront 1000 bixis.

Avec des informations de CBC