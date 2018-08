Un texte de Louis Lessard

La journée risque d'être inscrite dans la mémoire des 30 aspirants joueurs l'Océanic qui ont effectué leur premier coup de patin au camp de sélection mercredi. La Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine sont représentées par trois candidats de moins de 17 ans. Le plus gros contingent de recrues vient du Bas-Saint-Laurent avec 15 joueurs. Le gardien de but rimouskois, Julien Amiot, est habité par l’idée de faire partie de l’équipe depuis l’enfance.

Depuis que je suis jeune, je viens à l’aréna je regarde les Sydney Crosby et les Brad Richards, c’est un rêve d’être ici! Julien Amiot, gardien de but

Le joueur Étienne Carrier, lui, tente sa chance pour la première fois. Le jeune homme attend ce moment depuis longtemps : Depuis que j’ai 4 ans, je viens ici avec mon père et mon grand-père regarder l’Océanic. Juste de participer au camp, c’est un honneur!

Colten Ellis a déjà une place assurée mais il doit quand même montrer ce dont il est capable. Photo : Radio-Canada/Louis Lessard

L’Océanic a recruté des joueurs de la République tchèque et de la Russie. L’américain Kyle DeFreitas, qui habite Boston, ne tarit pas d’éloges sur l’organisation avec laquelle il souhaite signer un contrat.

L’Océanic a très bonne réputation à l'extérieur, c’est un honneur d’être ici. Kyle DeFreitas, joueur de hockey originaire de Boston

Les vétérans, comme les recrues, doivent faire leur place au sein de l'équipe Photo : Radio-Canada/Louis Lessard

Beaucoup d’appelés, peu d’élus

Jusqu'à 21 anciens joueurs pourraient faire un retour dans l’équipe cette année. Les nouvelles places au sein de l’Océanic sont donc limitées à 4 ou 5 candidats parmi les 30 recrues présentes au camp d’entrainement. Le nombre de places au sein de la formation change en fonction du départ éventuel de certains joueurs vétérans vers la Ligue nationale de hockey. Mais pour entrer dans les bonnes grâces de l'entraîneur-chef, il faut plus que du talent. Serge Beausoleil dit chercher des joueurs habités par une attitude positive.

C’est ce qu’on veut voir de nos jeunes, on a de très bonnes recrues. Dans un camp, il y a des surprises, il y a des déceptions et bien des choses peuvent se passer. Serge Beausoleil, directeur général et entraîneur-chef de l'Océanic de Rimouski

L'entraîneur-chef Serge Beausoleil demande aux recrues de garder une attitude positive durant le camp d'entraînement. Photo : Radio-Canada/Louis Lessard

Un joueur vedette sous pression

La pression que vivent les recrues n'est rien par rapport à celle qui repose sur les épaules du joueur vedette Alexis Lafrenière. À 16 ans seulement, Lafrenière a inscrit 42 buts en une saison au sein de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Certains clubs de la ligue annoncent déjà la venue du joueur étoile rimouskois sur leur propre glace pour faire mousser leurs ventes de billet.

Alexis Lafrenière écoute attentivement les directives de son entraîneur Serge Beausoleil, au Colisée de Rimouski. Photo : Radio-Canada/Iften Redjah



Une pré-saison pour tester les joueurs

Les organisateurs de la ligue ont prévu sept parties de pré-saison pour évaluer l'équipe, dont quatre hors-concours en moins d'une semaine. Le premier match officiel aura lieu le 22 septembre. L'Océanic rencontrera Les Remparts, à Québec.