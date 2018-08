Gérald Caron

Le fameux commodore! Le commodore est le bateau qui dirige la flotte de kayakistes, celui qui impose le rythme de notre avancée. Pour certains, c’est un lointain mirage, un objectif à atteindre. Pour d’autres, c’est un compagnon de traversée, une motivation à poursuivre nos efforts.

Mais le commodore, c’est surtout lui. Gérald Caron a grandi sur le fleuve. Y ayant navigué pendant près de 40 ans comme pilote du Saint-Laurent, il connaît le fleuve mieux que quiconque. Merci Gérald pour ta compagnie et ta bonne humeur. Tu as été notre chef d’orchestre.

Pier-Luc Lachance et Jonathan Julien

Nous avons entamé notre défi en étant les « deux filles en kayak » et nous l’avons terminé sous le nom de « deux filles, deux kayaks, deux mulets ». Alors que nous venions de traverser une douloureuse première journée à nous battre contre le fleuve, notre gouvernail défectueux et notre persévérance, Pier-Luc et Jonathan nous ont généreusement offert de changer de partenaires de pagaie pour nous aider dans notre défi. De vrais sauveurs! Et à voir leurs sourires francs, vous pouvez comprendre que nous avons eu un plaisir fou à pagayer avec eux pendant de longues heures.

Nous les connaissions déjà comme deux élus municipaux engagés, mais nous avons eu la chance de connaître les hommes derrière les politiciens. Deux amis généreux, complices, rieurs et passionnés. Merci les gars d’avoir été nos moteurs.

Martin Racine

Tous les participants du Défi kayak ont leur propre motivation à se lancer dans cette épreuve. Mais tous ont en tête d'avoir un impact, à leur façon, sur le parcours de plus de 1500 enfants qui auront la chance de se découvrir et de se développer personnellement grâce aux activités de Jeunes musiciens du monde. Martin est l’un de leurs professeurs de musique. Impliqué dans l’organisme depuis de nombreuses années, il devient rapidement un mentor pour les jeunes. Nous avons pu apprécier son grand cœur puisqu’il faisait partie de l’équipe de bénévoles qui a rendu ce grand défi possible. Merci Martin pour toutes les tapes dans le dos, tes encouragements. La fierté qu’on lisait dans tes yeux était un bon carburant.

Michael « Mike » Chebin

À 77 ans, Michael, qui voulait affectueusement qu’on l’appelle Mike, a pagayé en compagnie de sa fille Sophie-Emmanuelle. Mike rêvait depuis son enfance de parcourir le fleuve. Longtemps, il s’est dit qu’il franchirait un jour la distance Montréal-Québec à bord d’un kayak. Il a réalisé son rêve lors du défi. Il suffisait de croiser son regard pour comprendre toute la fierté qui l’habitait à son arrivée. À plusieurs reprises pendant l’aventure, les émotions lui ont coupé la voix, trop touché par ce qu’il était en train de vivre. Bravo pour ton courage et ta persévérance Mike!

Sophie Lapointe

Sophie est une maman, mais surtout une femme forte. Nous l’avons souvent aperçue en tête de peloton. Dans son kayak en solo, elle fonçait sans se poser de question. Elle venait toujours aux nouvelles, nous demandant comment nous allions. On sent qu’elle aime prendre soin des autres. Elle voulait réaliser le défi pour inspirer ses enfants, leur montrer qu’il est possible de se dépasser et de sortir de sa zone de confort. Chapeau Sophie pour ton audace!

Alexandra Turgeon

Alexandra est une quadruple médaillée canadienne en canoë-kayak. Oui, oui, rien de moins! Disons que nous aimions bien l’avoir près de nous pour observer attentivement sa technique impeccable. Outre son talent sportif, Alexandra nous a impressionnées par son attitude positive. Toujours le sourire aux lèvres, le rire facile. Elle n’a jamais hésité à offrir son aide. Que c’était inspirant de la voir dans son kayak, en tête de peloton, agile, forte et fière. Je ne sais pas si elle réalise qu’elle a non seulement accompli un défi personnel lors de l’aventure, mais qu’elle a également su ajouter de la motivation dans chacun de nos efforts. Merci Alexandra d’avoir fait de nous des championnes, tout comme toi!

Rock Robitaille

Quatorze encadreurs coordonnent les opérations maritimes et accompagnent les kayakistes lors du défi, autant sur l’eau que sur la terre ferme. Ils s’assurent de la sécurité de tous, mais surtout, nous offrent leur soutien et leurs conseils. Rock était l’encadreur jumelé à notre flottille. Dès le départ, il s’est montré rassurant et à l’écoute. Que ce soit en nous aidant à ajuster notre kayak, en soignant nos blessures et même en nous fournissant des antidouleurs au besoin! Combien de fois avons-nous entendu « Demandez à Roch, c’est lui le spécialiste! » Nous ne pouvions pas rêver d’un meilleur mentor. Merci Rock pour ton altruisme et ta passion!

François et Gabriel Desgagnés

François travaille pour l’entreprise Desgagnés, principal donateur du Défi kayak depuis les débuts. Il en était à sa troisième édition comme participant. Un chic type, sympathique, autant bon public que bon farceur. Nous avons tout de suite remarqué Gabriel, son fils, un jeune homme curieux et débrouillard, qui ne s’en laisse pas imposer. Depuis trois ans, il suppliait son père de prendre part à l’aventure avec lui. Jamais nous ne les avons entendus se plaindre. Leur franche camaraderie et leur complicité nous ont émues à plusieurs reprises. Un duo attachant!

Mathieu Fortier et Agathe Meurisse-Fortier

Par où commencer pour décrire ces deux amoureux? Amoureux des enfants et de leur potentiel, amoureux de kayak de mer et d’aventure, amoureux de la vie tout simplement.

Mathieu et Agathe ont installé les bases de Jeunes musiciens du monde en Inde en 2001. Motivés alors à aider de jeunes Indiens à se développer de façon positive en recevant une bonne éducation et d’éveiller une passion pour la musique, Mathieu et Agathe ont accompli une bien plus grande mission. Jeunes musiciens du monde compte maintenant un pensionnat de 250 enfants en Inde et 4 écoles de musique au Québec (Québec, Montréal, Sherbrooke et Kitcisakik) qui accueillent annuellement plus de 1000 enfants dans ses classes. Et encore au-delà, ils inspirent des centaines de kayakistes amateurs à se dépasser, à se découvrir une force intérieure insoupçonnée et à nous engager pour un monde meilleur.

Nous ne saurions comment vous dire merci. Merci pour votre cœur grand comme la Terre, pour l’organisation de ce défi de fou, merci d’avoir été aux petits soins avec tous les participants durant ces quatre jours inoubliables.

Longue vie à votre audace, votre générosité et votre dévouement. Longue à Jeunes musiciens du monde.

Nous gardons des souvenirs impérissables de chaque personne rencontrée pendant ces quatre jours inoubliables. À vous tous, bénévoles et participants, si vous lisez ces mots, sachez que chaque parole échangée restera à jamais gravée dans notre mémoire. Vos histoires, votre persévérance, votre dévouement et votre courage nous ont encouragés à poursuivre la tête haute et le sourire aux lèvres. À bientôt!