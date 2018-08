Chad Smith avait 28 ans lorsqu’il a perdu la vie. Il a été renversé par un chariot élévateur dans une usine de J. D. Irving à Valley, en Nouvelle-Écosse, le 27 juin 2016.

Les parents du défunt, Nancy et Kevin Smith, ainsi que ses grands-parents, Frances et Robert Chambers, poursuivent la compagnie J. D. Irving et le travailleur qui conduisait le chariot impliqué dans la collision.

La situation crée un cas de jurisprudence intéressant, selon l’avocate Stacey England, qui représente Nancy et Kevin Smith.

En Nouvelle-Écosse, la Loi sur les blessures mortelles permet aux parents et aux grands-parents d’un défunt de poursuivre ceux qu’ils estiment responsables du décès. En revanche, les travailleurs protégés par la Loi sur l'indemnisation des accidentés du travail de la Nouvelle-Écosse n’ont pas le droit de poursuivre un employeur. Cela signifie que si Chad Smith avait survécu, il n’aurait pas eu le droit d’intenter une poursuite pour les blessures subies.

Selon Stacey England, la compagnie J. D. Irving argue que les droits légaux des parents sont les mêmes que ceux que leur fils aurait eus s’il avait survécu, rendant inadmissible cette poursuite.

L’avocate ne voit pas la situation du même oeil. La famille Smith a l'impression qu’un géant corporatif tente de se défiler en leur refusant le moindre dédommagement, affirme-t-elle.

L'entreprise J. D. Irving avait mis les drapeaux en berne à son usine à Bible Hill après la mort du travailleur Chad Smith en 2016. Photo : CBC/Paul Palmeter

Un juge de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse devra décider comment interpréter la Loi sur les blessures mortelles pour déterminer si la poursuite de la famille peut être admise. Il n’y a pas de précédent à ce sujet dans la province.

La famille poursuit en vertu de l’article de la Loi sur les blessures mortelles qui traite de la perte de compagnie .

Il s’agit de [l]’impossibilité de voir leur fils Chad vieillir, partager des anniversaires, assister à son mariage, élever une famille , explique Me England. Toutes les choses qu’un parent voudrait faire avec son enfant.

Chad Smith est décédé le 27 juin 2016 à l'âge de 28 ans. Photo : Kalie Olmstead

Le montant de la poursuite n’est pas divulgué.

Le conducteur du chariot n'était pas fautif, selon un juge

Robert Sellers, le travailleur qui conduisait le chariot élévateur ayant mortellement heurté Chad Smith en 2016, est aussi visé. Dans une déclaration pour l’action en justice en 2017, la famille de M. Smith soutenait que M. Sellers avait fait preuve de négligence en conduisant, selon elle, de manière imprudente et en n’appliquant pas les freins lorsqu’une collision est devenue imminente.

Chad Smith et Kalie Olmstead comptaient se marier. Photo : Gracieuseté de Kalie Olmstead

La famille blâmait de plus la compagnie J. D. Irving pour avoir, à son avis, confié la conduite d’un véhicule à un conducteur incompétent et inexpérimenté . Elle reprochait aussi à l’entreprise de ne pas avoir offert une formation adéquate à ce conducteur ni un environnement de travail sécuritaire.

Le printemps dernier, J. D. Irving a reconnu sa culpabilité à une accusation portée en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail. Au début août, une cour provinciale a imposé à l’entreprise une amende de 89 500 $ pour les événements ayant mené à la mort de Chad Smith.

Le juge Alain J. Bégin, de la Cour provinciale à Truro, a aussi ordonné à J. D. Irving de payer 55 000 $ pour créer une bourse en mémoire de Chad Smith. Les bourses seront offertes à des étudiants inscrits au programme de santé et de sécurité au travail du Collège communautaire de la Nouvelle-Écosse.

En revanche, le juge Bégin avait statué que le conducteur du chariot n’était pas fautif. Chad Smith et Robert Sellers respectaient les procédures qui avaient été établies par l’entreprise, et le magistrat estimait que la faute devait être attribuée à J. D. Irving, et non à ses travailleurs.

J. D. Irving n’a pas émis de commentaires au sujet des actions entreprises par la famille de Chad Smith.

D’après un reportage de Sherri Borden Colley, CBC