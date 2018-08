Un texte de Marie-Pier Bouchard

Depuis le début du mois de mai, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) dit avoir reçu 44 appels de clients de Cogeco au Québec, dont 37 se sont transformées en plaintes formelles.

Pour la même période, le CRTC a traité 151 appels provenant de clients de l’Ontario et de ce nombre, 135 sont des plaintes.

La porte-parole affirme qu’en temps normal, l’organisation ne reçoit pas autant de plaintes concernant cette entreprise et confirme que c’est un nombre anormalement élevé.

Immeuble abritant le siège social de Cogeco à Trois-Rivières. Photo : Radio-Canada

Enquête en cours

La Commission des plaintes relatives aux services de télécom-télévision (CPRST) dit aussi recevoir plus de plaintes qu'à l'habitude de la part de clients de Cogeco et la porte-parole affirme que l’organisme fait enquête sur ces plaintes.

Par courriel, sans préciser le nombre, la CPRST parle d’une « augmentation rapide et significative du nombre de plaintes » et ne cache pas sa préoccupation face à cette situation.

Nous tentons d’obtenir plus de détails auprès du fournisseur de services et nous gardons l’oeil ouvert sur le déroulement de la situation. Monette Gauvreau, agente des communications, Commission des plaintes relatives aux services de télécom-télévision

La CPRST est un organisme national à but non lucratif et indépendant dont la mission est de résoudre les plaintes de clients concernant les services de télécommunications et de télévision. L'organisme administre les codes de conduite fournis par le CRTC.

Camion d'un technicien de Cogeco sur la route. Photo : Radio-Canada

Encore du travail à faire

Longues heures d’attente au téléphone, la ligne téléphonique qui coupe après une heure d’attente, problèmes de services, retards de branchement, erreurs de facturation : de nombreux clients continuent de se plaindre sur les réseaux et y racontent leur mauvaise expérience.

Cogeco dit pourtant avoir fait beaucoup de progrès. Selon le porte-parole, la « très grandes majorité des cas ont été réglés et c'est un petit nombre de clients qui subissent les effets négatifs du changement de notre système ».

L'entreprise se dit désolée et affirme que tous les efforts sont concentrés à rétablir la situation.

Or, selon nos informations de l’interne, qui n’ont pas été confirmées par la direction de l’entreprise, on estime que ça pourrait prendre encore plusieurs mois avant que la situation ne soit rétablie.