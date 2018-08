Il dit tenir des propriétaires du Club de golf Métropolitain Anjou, dont le terrain faisait l’objet de négociations avec Solargise, la confirmation que celles-ci avaient pris fin.

Les propriétaires du golf ont reçu un courriel de Solargise, samedi, leur confirmant [qu'elle] mettait fin au projet à Anjou. Luis Miranda, maire de l’arrondissement d’Anjou, en entrevue

Il croit que l’entreprise a plutôt décidé de s’installer à Salaberry-de-Valleyfield, dont les élus se sont réunis la semaine dernière pour deux séances extraordinaires. Un seul sujet était alors à l’ordre du jour, disponible sur le site web de la municipalité : la vente éventuelle à Solargise de terrains d'une valeur de 8 millions de dollars.

« Normalement, quand le conseil fait une séance spéciale, c’est du sérieux », a souligné M. Miranda.

Toutefois, le maire de Salaberry-de-Valleyfield, Miguel Tremblay, a indiqué que les négociations sont toujours en cours et que les terrains n'ont pas encore été vendus.

« Il a été question de certains terrains que la Ville de Salaberry-de-Valleyfield serait disposée à vendre à l’entreprise Solargise, a précisé M. Tremblay en entrevue. [...] Nous, on a fait notre bout de chemin : nous avons offert des terrains qui, on l’estime, répondraient aux exigences et aux besoins de l’entreprise. »

« Maintenant, c’est l’entreprise qui va décider si elle donne suite ou non à notre offre », a-t-il ajouté. Aucun délai n'a été fixé en vue d'une réponse.

Le projet évalué à 2,3 milliards de dollars pourrait permettre la création de quelque 1000 emplois directs, selon l’entreprise.

Malgré tout, certaines voix insistent pour dire que Solargise n’a pas complètement écarté la possibilité de s’établir à Anjou.

C’est le cas de la Chambre de commerce de l’Est de Montréal et de la Ville de Montréal.

Cette dernière soutient qu’elle est toujours en pourparlers avec l’entreprise. D’ailleurs, les représentants de la Ville et de Solargise se sont rencontrés à la fin juillet et se sont engagés à travailler ensemble.

Le Club de golf Métropolitain Anjou, qui pourrait être annexé au parc-nature du Bois-d'Anjou. Photo : Conseil régional de l’environnement de Montréal/E. Langlois

Mais les plans de l’administration de Valérie Plante pour le golf d’Anjou ne sont pas secrets : elle souhaite l’incorporer au parc-nature du Bois d’Anjou, une idée à laquelle Luis Miranda s'oppose.

L'opposition officielle à l'hôtel de ville a déjà dénoncé le peu d'enthousiasme de l'administration Plante à l'égard du projet de Solargise.