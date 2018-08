Le président et fondateur de Cuisine Soleil, Marc Paquin, explique que l'entreprise gagnante sera dévoilée le 25 octobre à Manchester au Royaume-Uni.

« Ça nous positionne comme une des entreprises alimentaires les plus innovantes au monde. Ce concours-là recherche des nouveautés dans plus de 40 pays. Le jury a considéré environ 300 produits dans 40 pays et on s'est retrouvé parmi les huit finalistes, alors pour nous, c'est dire qu'on est sur la bonne voie au niveau de l'innovation et des tendances du marché », explique-t-il.

Viser l’Europe

Marc Paquin souhaite que cette reconnaissance permette de poursuivre le développement de marchés pour ses produits, notamment en Europe.

« Présentement, nos produits sont vendus en France. On est une des rares entreprises alimentaires canadiennes qui est vendue dans des chaînes en France.

« C'est quand même un défi de soutenir ces démarches-là », ajoute-t-il. « On espère un peu qu'on va être davantage soutenu pour développer nos ventes en Europe. Là-bas, ils répondent très bien aux innovations, la lentille est très fortement consommée. Pour nous, c'est peut-être une porte ouverte sur le marché de l'Angleterre ou de l'Allemagne, qui sont de gros marchés », soutient M. Paquin.



Cuisine Soleil a été fondée en 2008 et emploie cinq personnes à son usine de Val-d'Or.