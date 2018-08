En entrevue à Gravel le matin, mercredi, l'actrice a parlé du long métrage bien accueilli en France lors de sa sortie en janvier, où la mort est l'un des thèmes majeurs.

La comédienne Suzanne Clément. Photo : Radio-Canada/Jean-Simon Fabien

Dans Le rire de ma mère, Suzanne Clément joue le rôle de Marie, femme très malade et mère d’un adolescent, Adrien. Elle est également proche de Romain, son ex-mari et père de son fils.

C’est un film sur la vie finalement. […] J’ai côtoyé des gens qui étaient proches de la mort et je me rendais compte à quel point on se sent ultra-vivant.

L’approche de la mort qui nous pousse à vivre

Interrogée par Alain Gravel sur sa propre mort, Suzanne Clément indique que de telles pensées l’habitent plus depuis le début de sa quarantaine.

C’est beaucoup un désir de tout faire. J’ai réalisé à quel point je n’avais qu’une vie […] et qu’elle va se terminer. Ça m’a obsédée un peu pendant un temps, mais d’une bonne façon, car ça m’a donné envie de faire plein de choses.

La comédienne souligne qu'en plus d'aborder le sujet de la mort, notamment quand elle arrive plus tôt que prévu, le film évoque surtout la question de laisser un enfant derrière. « Comment tu le laisses? Ça me chavire complètement. »

Une comédienne libre et indépendante

Connue pour ses films avec Xavier Dolan (Mommy, Laurence Anyways), Suzanne Clément a fait preuve ces dernières années d'un souhait d'explorer d'autres univers, se tournant notamment vers la France. Cette envie s’est déclarée à l’aube de la quarantaine de la comédienne qui fêtera ses 50 ans en 2019.

Elle avait d'ailleurs surpris tout le monde en quittant la populaire série Unité 9 (dont la fin a été annoncée hier) après la première saison, en 2013, laissant le rôle de Shandy Galarneau à Catherine-Anne Toupin.

Suzanne Clément dans la première saison d'Unité 9 Photo : Aetios production

Si elle se promenait entre la France et le Québec ces dernières années, elle habite maintenant la capitale française. « J’ai un appartement fixe à Paris. Pour les Français, il a fallu que je le dise, même si ça fait 8 ans que je suis là-bas plus souvent qu’ici. »

Cependant, elle avoue que la vie à Paris est intense. « C’est une ville dont il faut se reposer de temps en temps. » Ce qu’elle fait en venant à Montréal.

Suzanne Clément et les accents

Dans ce long métrage, Suzanne Clément n’a aucune trace d’accent québécois. Elle explique qu’il est nécessaire d’avoir l’accent français si on veut jouer en France.

C’est presque deux langues [le français de France et du Québec]. Changer d’accent, ça fait partie du métier d’actrice. Ce n’est pas juste moi qui dis ça. Les acteurs qui font l’école de théâtre, il faut qu’ils gomment leur accent québécois ou marseillais pour faire du Shakespeare ou du Molière. Mais c’est vrai que l’accent français est plus complexe qu’on pense. Ce n’est pas seulement les sonorités, ce sont les structures de phrase et le rythme.

Avec Le rire de ma mère, Pascal Ralite et Colombe Savignac coréalisent leur premier film. Sorti en France au début 2018, le film sera en salle au Québec vendredi. Pascal Demolon, Sabrina Seyvecou et Igor Van Dessel font aussi partie de la distribution.