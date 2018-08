La porte-parole du TDSB, Shari Schwartz-Maltz, affirme que Kyle Howard-Muthulingam, âgé de 16 ans, était étudiant dans une école d'art de l'est de Toronto où il excellait en théâtre et en danse.

M. Howard-Muthulingam est décédé vendredi après-midi peu de temps après avoir vu une mère et son jeune fils en détresse dans l’eau près d’une plage de Toronto.

Un site commémoratif a été érigé près de la plage Woodbine, à Toronto Photo : Radio-Canada/James Morrison/CBC News

Selon la police, l'adolescent et une autre femme avaient sauté dans l'eau pour aider. La mère et le fils sont sains et saufs, mais M. Howard-Muthulingam est décédé plus tard à l'hôpital.

L’école que le jeune homme fréquentait, Wexford Collegiate School, ouvre ses portes toute la journée de mercredi pour permettre aux élèves de se recueillir et pleurer sa perte.

Des travailleurs sociaux sont sur place pour fournir des conseils.