Si la fumée a de bonnes chances de se dissiper un peu dans les prochains jours, la qualité de l’air devrait être mauvaise pour le restant de la semaine, selon Environnement Canada.

Il y a près de 600 feux de forêt qui brûlent en Colombie-Britannique. Les autorités ont déjà procédé à des évacuations et ont déclaré l'état d'urgence.

Les météorologues mettent particulièrement en garde les personnes plus vulnérables comme les enfants, les personnes âgées et les personnes atteintes de maladies cardiovasculaires ou pulmonaires, comme l’asthme, par rapport aux risques associés à ces mauvaises conditions.

Les experts recommandent à ceux qui ont de la difficulté à respirer de rester à l’intérieur et d’utiliser un climatiseur, si possible, pour rafraîchir et filtrer l’air.

Il est déconseillé d’ouvrir les fenêtres, car cela laissera entrer davantage de pollution dans les maisons ou les bureaux.

L’aéroport international de Calgary assure surveiller la situation de près. Aucun vol n’a été repoussé ou annulé jusqu’à présent.