L’état d'urgence sera en vigueur pendant 14 jours et pourra être prolongé si nécessaire.

Cet état d’urgence a pour but de fournir l’aide du gouvernement fédéral et du gouvernement provincial et de prévenir les interventions en cas de crise tout en assurant la sécurité publique.

« La sécurité publique est toujours notre priorité et, comme les activités de lutte contre les feux de forêt devraient augmenter, il s'agit d'une étape progressive dans notre combat contre les incendies afin que la Colombie-Britannique ait accès à toutes les ressources nécessaires », a déclaré le ministre de la Sécurité publique et solliciteur général, Mike Farnworth.