« On ouvre le dialogue à ce que serait une densification dans le Vieux-Aylmer », explique Isabelle Desmeules, directrice à l'Association du patrimoine d'Aylmer, en entrevue à Radio-Canada.

La conseillère du district d'Aylmer et présidente d'honneur de l'événement Audrey Bureau, le conférencier Luc Paquette, l'organisme Vivre en Ville et des résidents participeront à une rencontre pour prendre la mesure du phénomène et trouver des solutions pour faire cohabiter les nouvelles habitations aux édifices patrimoniaux.

Les personnes présentes à la réunion pourront découvrir les impacts du développement du centre-ville historique d'Aylmer par le biais d'une simulation proposée par le conférencier Luc Paquette

L'idée « est de discuter de ce que l'on veut pour le Vieux-Aylmer », ajoute Mme Desmeules.

C'est un site patrimonial [...] Il y a des considérations spécifiques pour faire des insertions ou pour faire des ajouts sur des maisons, par exemple, pour que les projets s'intègrent bien avec le site patrimonial Isabelle Desmeules, directrice à l'Association du patrimoine d'Aylmer

Rappelons qu'en mars dernier, une forte majorité d'élus gatinois ont appuyé un projet controversé dans ce secteur. Un édifice à condominiums au 22, rue Principale divise les résidents du quartier, puisque certains jugent que sa conception s'intégrerait difficilement dans cette zone qui abrite des maisons patrimoniales.

La rencontre est prévue mercredi à 19 h à la salle La Basoche du Centre culturel du Vieux-Aylmer, au 120 rue Principale.