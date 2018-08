Un texte de Catherine Poisson

Le maire suppléant de Carleton-sur-Mer, Steven Parent, explique qu'en vertu de l'entente, la surtaxe sera abolie dès 2019 et chaque garderie touchée recevra une compensation de 500 $.

En 2013, la Ville avait invoqué qu'un tarif plus bas serait inéquitable pour les autres commerces.

Les responsables de service de garde se considèrent toutefois comme des travailleuses autonomes plutôt que des commerçantes; elles avaient entrepris de mener leur cause devant les tribunaux.

La cause, qui devait être entendue au printemps au palais de justice de New Carlisle, a été annulée et une entente a été conclue entre la Ville et la FSSS-CSN.

La Ville n'avait pas de tort là dedans, c'est simplement une décision. On a décidé d'abolir cette taxe là. Pour ce que ça rapportait à la Ville, ça ne valait pas la peine d'aller en cour. Steven Parent, maire suppléant de Carleton-sur-Mer

Au-delà de ça, notre décision était vraiment d'encourager les jeunes familles à s'installer à Carleton-sur-Mer , ajoute M. Parent.

Le syndicat veut envoyer un message

La vice-présidente des secteurs privés de la FSSS-CSN, Lucie Longchamps, se réjouit de cette entente qui met fin à ce qu'elle considère comme une injustice envers ces travailleuses.

C'est sûr qu'idéalement, elles auraient reçu la somme globale de ce qu'elles ont versé au cours des dernières années, mais le noeud du problème était que ça cesse , souligne-t-elle.

Selon Mme Longchamps, les responsables touchées ne recevront pas toutes le même montant compensatoire, mais plutôt une portion d'une somme globale qui sera divisée en fonction des taxes payées depuis 2013 par chacune d'entre elles.

Elle affirme que les responsables sont satisfaites de cette entente parce qu'elles espèrent établir un précédent pour toutes les responsables de service de garde du Québec.

Vous pouvez être assurés que si d'autres municipalités tentent de faire la même chose, on va prendre exactement les mêmes recours. Lucie Longchamps, vice-présidente des secteurs privés de la FSSS-CSN

En moyenne, une responsable de service de garde gagne 27 000 $ brut par année, alors 300 ou 400 dollars de plus annuellement, c'est beaucoup , souligne Mme Longchamps.

Elle estime à plus de 13 000 le nombre de service de garde familiaux au Québec.