Un texte de Louis Gagné

« L'avenir du développement économique à Québec, ça va se passer à l'ouest […] Alors qu'on ouvre une perspective vers l'ouest, moi, je trouve ça super intéressant parce qu'il y a comme quelque chose de logique là-dedans », a-t-il réagi mercredi.

Le maire soutient que 75 % des gens de la rive sud qui traversent le fleuve Saint-Laurent quotidiennement pour se rendre à Québec se dirigent à l’ouest.