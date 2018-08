Le maire de Granby Pascal Bonin ne dérougit pas de colère depuis que le ministre de la Santé, Gaétan Barrette a confirmé que la Ville de Bromont serait dorénavant desservie par le réseau local de services de la Pommeraie.

Selon lui, la perte de cette clientèle pour la Haute-Yamaska aura des répercussions directes sur les services et le financement des installations de la Haute-Yamaska dont fait partie Granby. Pascal Bonin déplore aussi le fait que cette décision ait été annoncée sans préavis et sans même qu'un coup de fil ait été fait à l'hôtel de ville avant de procéder à l'annonce de cette nouvelle.

Selon le maire Bonin, plusieurs décisions des dernières années ont nui à sa région en matière de santé. « On revendiquait le centre mère enfant et c'est Sherbrooke qui a fini par avoir l'argent, on a fait des demandes pour avoir des gens de chez nous au conseil d'administration, zéro aucune représentation le dossier est toujours sur le bureau du ministre. On va prendre une clientèle de la ville centre (Granby) et on va l'a rattachée à un autre territoire. C'est 10 000 personnes ne seront plus desservies » ajoute Pascal Bonin qui est convaincu que Granby y perdra forcément des ressources dans sa région.

Le député Bonnardel réagit

Le député de la CAQ dans Granby, François Bonnardel accuse le parti libéral de prendre une décision qui pourrait lui être favorable auprès de l'électorat en vue du scrutin du 1er octobre prochain.