Cette mesure est notamment associée à la création des 35 places du centre éducatif de la petite enfance dans la nouvelle École du Parc de Regina. Elle comprend également l'ajout de deux places au centre éducatif La petite jungle de l'École Providence à Vonda et de 5 places au centre éducatif Trésors du monde à Prince Albert.

Le centre éducatif Co-op CHACHA à Saskatoon a aussi bénéficié de la création de 37 places subventionnées.

Signé plus tôt cette année, l'Accord entre le Canada et la Saskatchewan sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants promettait la création de 1015 places en service de garde agréé et 1500 places en garderie familiale.

Cet accord vise à investir 41 millions de dollars sur trois ans pour améliorer l’apprentissage préscolaire et le service de garde en Saskatchewan.

Cet investissement du fédéral permettra « d’élargir le système, d’abaisser les barrières qui freinent l’accès aux familles à un service de garde abordable et de haute qualité », selon le député saskatchewanais et ministre canadien de la Sécurité publique et de la protection civile Ralph Goodale. « Cela aidera à assurer le meilleur départ possible dans la vie », d'après lui.